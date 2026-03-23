El 23 de marzo de 2026 de informó sobre la muerte a los 43 años de edad de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, tras luchar contra el cáncer.

A través de un comunicado de OnlyFans, se dio a conocer que el empresario ucraniano fue diagnosticado con cáncer, aunque no se dieron más detalles sobre su estado de salud.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento” Vocero de OnlyFans

Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, murió tras luchar contra el cáncer

En 2018, Leonid Radvinsky tomó el control de OnlyFans y desde entonces impulsó su crecimiento hasta convertirla en uno de los negocios digitales más rentables.

Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans (Tomada de video)

Fuentes vinculadas a OnlyFans informaron que Leonid Radvinsky murió luego de una lucha contra el cáncer.

Si bien no se difundieron detalles específicos sobre su estado de salud, se informó que fue diagnosticado con cáncer desde hacía tiempo.

En la confirmación de la muerte de Leonid Radvinsky no se precisó más información sobre la enfermedad.

No se lanzaron comunicados previos sobre su enfermedad ni Leonid Radvinsky realizó apariciones públicas recientes que anticiparan la gravedad del cuadro.

Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria profesional, Leonid Radvinsky prefirió mantener un bajo perfil público.

Leonid Radvinsky evitó la exposición mediática, algo que traslado a su vida privada y su estado de salud.

Leonid Radvinsky convirtió a OnlyFans en un fenómeno global de suscripciones

Leonid Radvinsky nació en Ucrania, pero se crió en Chicago y se graduó en Economía, en la Universidad de Northwestern.

El nombre de Leonid Radvinsky empezó a ganar popularidad cuando adquirió una participación del 75% en Fenix Internacional, la matriz de OnlyFans.

Bajo su liderazgo, OnlyFans se centró en el contenido para adultos y se convirtió en uno de los servicios digitales con más fama entre los creadores de contenido.

En su gestión OnlyFans se consolidó con un modelo basado en suscripciones de pago, que permitió a millones de creadores monetizar contenido directamente con sus seguidores.

Fobes informó que Leonid Radvinsky había logrado amasar una fortuna de 4.7 billones de dólares, luego de que en 2004 OnlyFans registró ingresos de 1.4 billones de dólares.