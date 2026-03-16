Matt Clark, actor de la saga Volver al Futuro, murió a los 89 años el 15 de marzo de 2026 en Austin, Texas.

Su legado quedó inmortalizado en varias películas, entre ellas su papel de Chester, el cantinero en la película Volver al Futuro III de 1990.

El actor Matt Clark sufrió una fractura de espalda hace meses

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la hija de Matt Clark, Aimee Clark, explicó que el actor sufrió una fractura en la espalda hace meses.

Este hecho provocó que Matt Clark fuera sometido a un procedimiento médico que posteriormente derivó en complicaciones de salud.

Matt Clark

Su legado quedó inmortalizado en varias películas, entre ellas su papel de Chester, el cantinero en la película Volver al Futuro III de 1990.

Su personaje aparece en el bar del pueblo cuando el protagonista Marty McFly viaja al Viejo Oeste de 1885 con la misión de salvar al Doc Brown.

Es él quien atiende el bar cuando Marty McFly entra al salón y presencia el momento en el que Buford “Mad Dog” Tannen llega y provoca problemas.

¿Quién fue el actor Matt Clark?

Matt Clark nació el 25 de noviembre de 1936 en Washington, D.C; antes de ser actor, sirvió durante dos años en el ejército de Estados Unidos .

Su debut en la pantalla llegó a mediados de la década de 1960, para luego participar en producciones como:

Back to the Future Part III

Pat Garrett and Billy the Kid

Jeremiah Johnson

The Outlaw Josey Wales

The Beguiled

Brubaker

The Getaway

Walking Tall

Tribute

Youngblood