El viernes 20 de marzo se confirmó la muerte de Nicholas Brendon a los 54 años; el actor era reconocido por su trabajo en series como “Buffy la cazavampiros” y “Mentes Criminales”.

Nicholas Brendon era admirado por su papel de Xander en “Buffy la cazavampiros” y por su trabajo en películas como “Demond Island” y “Unholy”.

¿De qué murió Nicholas Brendon? esto reveló su familia

La familia de Nicholas Brendon mencionó que el famoso murió de causas naturales y mientras dormía.

Se sabe que Nicholas Brendon sufrió abuso de sustancias a los 30 años; sin embargo, logró superar esta adicción.

Nicholas Brendon (Instagram/@nicholasbrendon)

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