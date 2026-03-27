Nuevo tragedia en el mundo de los K-dramas. El actor Lee Sang Bo, ha muerto. Tenía 44 años de edad.

Este 27 de marzo, Korea Management Group (KMG), la agencia del actor surcoreano Lee Sang Bo, confirmó su muerte.

Éste fue encontrado sin vida por uno de sus familiares en su residencia ubicada en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

El servicio mortuorio se llevará a cabo en la funeraria central de la localidad.

¿De qué murió Lee Sang Bo?

A poco de confirmarse la muerte, KMG ha dicho que no revelara la causa por respeto a la voluntad de la familia de Lee Sang Bo.

No obstante, medios como The Korea Herald, dieron a conocer que el cuerpo sin vida de Lee Sang Bo fue descubierto por uno de sus familiares al mediodía.

De forma inmediata se le informó a las autoridades respectivas, quienes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Primeros reportes indican que no se encontraron indicios de violencia por lo que se descarta un crimen.

Hasta el momento se desconoce si en los últimos meses, o en la actualidad, el actor padecía alguna enfermedad física.

Lee Sang Bo (@sangbo_1021 / Instagram)

Lee Sang Bo lidió contra la depresión

En septiembre de 2022, Lee Sang Bo se vio envuelto en la polémica. Ese año fue arrestado bajo sospecha de consumo de drogas, lo que dañó su imagen.

Lee Sang Bo negó las acusaciones derivadas de un comportamiento errático. El caso dio un giro inesperado cuando confesó haber consumido medicamentos para la salud mental.

Durante una serie de pruebas no se detectaron sustancias ilícitas sino antidepresivos; los cargos contra el actor fueron retirados.

Lee Sang Bo explicó a sus fans que atravesaba por una situación complicada a nivel personal que lo llevó a caer en depresión.