El actor Juan José Zerboni de 72 años de edad, murió el 13 de diciembre luego de 16 años de haber empezado su carrera como profesional en el gremio.

El entusiasmo y determinación de Juan José Zerboni fue algo que llamó la atención desde el inicio, pero ¿qué provocó su muerte? Te contamos lo que se sabe al respecto.

¿De qué murió Juan José Zerboni? Esto se sabe de la muerte del actor

Se dio a conocer que el actor Juan José Zerboni murió a los 72 años de edad, pero la causa aún es desconocida debido a que no se han dado detalles sobre lo que le pasó.

Aunque públicamente se compartió el 15 de diciembre su muerte, la realidad es que Juan José Zerboni murió el 13 de diciembre, se dijo en redes sociales.

La muerte del actor sorprendió pues unos días antes de su muerte, Juan José Zerboni compartía haber ido a una pastorela con amigos, así como la difusión de una presentación de su colega Fernanda del Monte.

Hasta el momento la familia de Juan José Zerboni no ha usado las redes sociales del actor para hablar de su muerte.

Juan José Zerboni, actor. (Facebook/jzerboni)

Juan José Zerboni comenzó su carrera como actor hace 16 años

La muerte de Juan José Zerboni sorprendió sobre todo porque su historia llegó a muchas personas, debido a que él empezó a ser actor profesional siendo un adulto mayor.

Fue hace 16 años, es decir, cuando Juan José Zerboni tenía 57 años de edad, el tiempo en que él empezó a construir su carrera como actor de forma profesional.

Antes de ello, el actor se dedicó a trabajar en un call center, pero siempre con el deseo de ser actor hasta que se animó a tomar un curso y decidió encaminarse de forma profesional.

Además de ser actor de televisión, Juan José Zerboni era actor de doblaje, productor de teatro, locutor y creador escénico.