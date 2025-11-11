El actor japonés Tatsuya Nakadai de 92 años de edad, de Akira Kurosawa, murió asegurando que su fallecimiento sucedió el 8 de noviembre, pero apenas se hizo público.
Pero ¿de qué murió Tatsuya Nakadai? Te compartimos lo que sabe del actor japonés.
Tatsuya Nakadai murió tras ser hospitalizado en Tokio
¿De qué murió Tatsuya Nakadai? La causa de muerte del actor japonés fue neumonía, luego de que esta afección lo llevó a ser internado en un hospital de Tokio.
Pese a que la noticia de la muerte de Tatsuya Nakadai se hizo pública el 11 de noviembre, desde el 8 de noviembre sucedió la tragedia estando hospitalizado.
El legado actoral de Tatsuya Nakadai
Tatsuya Nakadai comenzó su carrera como actor siendo la alternativa del momento cuando su familia no podía costear una universidad.
El debut actoral de Tatsuya Nakadai ocurrió a sus 22 años de edad, siendo parte de The Thick-Walled Room como prisionero y sin aparecer en los créditos de la película.
Uno de los trabajos más reconocidos de Tatsuya Nakadai fue su participación en Akira Kurosawa en una Ran con su papel protagonista.
Por otra parte, la trilogía recordada de Tatsuya Nakadai es La Condición Humana, misma que consideran de las mejores de la historia.
Tatsuya Nakadai nunca se retiró oficialmente, pero su aparición más cercana como actor fue en Hibiki en 2018, pese a que después se le vio en eventos y entrevistas.