El interés por la vida privada del actor de K-dramas, Lee Sang Bo, aumentó el 27 de marzo de 2026, día en el que se dio a conocer su repentina muerte.

Lee Sang Bo fue encontrado sin vida en su residencia. Hasta el momento, se desconoce la causa de su fallecimiento.

¿Quién fue Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo fue un actor surcoreano reconocido por los amantes de los k-dramas. Debutó en el mundo de la actuación en 2006 con el drama de KBS2, “Invisible Man, Choi Jang-soo”.

Lee Sang Bo (@sangbo_1021/Instagram)

¿Qué edad tenía Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo nació en Corea del Sur el 21 de Octubre de 1981, por lo que tenía 44 años de edad cuando murió, el 26 de marzo de 2026.

¿Quién era la esposa de Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo procuraba mantener un bajo perfil, por lo que se desconoce esta información sobre su vida privada.

¿Qué signo zodiacal era Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo nació bajo el signo zodiacal de libra.

Lee Sang Bo (@sangbo_1021/Instagram)

¿Cuántos hijos tuvo Lee Sang Bo?

Se desconoce si Lee Sang Bo tuvo descendencia.

¿Qué estudió Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo estudió en la Universidad Central de Teatro y Cine.

¿En qué trabajó Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo destacó en la televisión surcoreana con k-dramas como:

The Invisible Man

Romance Hunter

Golden Era of Daughter in Law

Bad Love

Special Crime Squad MSS

Strong Colors

Man Who Dies to Live

Rugal

Miss Monte-Cristo

Elegant Empire

En cine, participó en filmes como:

Mephisto

Secretly Greatly

Evil Twin

Lee Sang Bo (@sangbo_1021/Instagram)

Lee Sang Bo ha muerto

Lee Sang Bo murió el 26 de marzo de 2026; sin embargo, medios de Corea del Sur confirmaron el deceso un día después.

El cuerpo de Lee Sang Bo fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

Al mediodía, un familiar reportó el evento a las autoridades correspondientes, quienes ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Korea Management Group (KMG), la agencia que manejó su carrera en el último año, advirtió que no revelará la causa de muerte por respeto a sus seres queridos.

Sin embargo, se ha dado a conocer que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se descarta un crimen.

Por su parte, fans han recordado que en septiembre de 2022, Lee Sang Bo reveló estar lidiando con una depresión.

Esto luego de que fuera arrestado tras un comportamiento errático, en su momento fue acusado de consumir sustancias ilícitas cuando en realidad eran antidepresivos.