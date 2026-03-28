El actor James Tolkan murió este viernes 27 de marzo, noticia que fue confirmada por TMZ. Fans de Volver al Futuro lamentaron la pérdida en redes sociales.

Bob Gale, guinista y co-creador de la saga Volver al Futuro, declaró al portal que Tolkan murió en paz y estando en su casa.

Sin embargo, ni él ni la familia del actor ahondaron en las causas de la muerte.

Los personajes más emblemáticos de James Tolkan en cine y televisión

Dentro de la cultura popular, James Tolkan es ampliamente reconocido entre los fans de la saga de Volver al Futuro.

En las dos primeras películas de la trilogía el actor interpretó al subdirector Strickland, quien solía imponer el orden en la escuela y molestar Marty McFly por su conducta de “vago”.

En la tercer película de Volver al Futuro, Tolkan le sa vida a su antecesor, el sheriff Marshal James Strickland.

El trabajo de James Tolkan destacó por interpretar a personajes rudos del cine y la televisión.

Tal es el caso de Tom “Stinger” Jordan, personaje de la película Top Gun que es recordado por su carácter firme, disciplinado y altamente exigente dentro del entorno de la aviación naval.

Tolkan también fue parte de la serie de 1993, Cobra. Aquí el actor interpretaba a Dallas Cassel, es un agente vinculado a las fuerzas del orden, caracterizado por su actitud dura, pragmática y enfocada en resultados.