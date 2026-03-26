Barry Caldwell, animador y director veterano que trabajó en clásicos como ‘Animaniacs’, ‘Pinky y Cerebro’ y ‘Scooby-Doo’ de Warner Bros., ha muerto.

Fue en redes sociales que se dio a conocer la muerte de Barry Caldwell quien colaboró con estudios como Warner Bros. y Disney, gracias a Paul Dini, guionista famoso de Batman: The Animated Series y Animaniacs.

¿De qué murió Barry Caldwell, animador de Warner Bros. y Animaniacs?

En redes sociales ha circulado la noticia de la muerte de Barry Caldwell, quien fuera un animador y artista clave de Warner Bros. para proyectos como:

Animaniacs

Pinky y Cerebro

Tiny Toon Adventures

Scooby-Doo!

Los Pitufos

Alvin y las Ardillas

Osmosis Jones

Barry Caldwell, animador deAnimaniacs ha muerto (Paul Dini / Facebook )

Sin embargo, aunque la noticia se dio a conocer a finales de este mes de marzo de 2026, algunas fuentes aseguran que su muerte ocurrió el pasado mes de febrero.

De igual manera, los detalles de su muerte siguen sin ser esclarecidos, ya que no hay un comunicado oficial por parte de los familiares de Barry Cadwell, por lo que se desconocen los motivos exactos de su deceso.

Aunque es común en la industria del entretenimiento y de la animación que, cuando fallece alguien de la talla de Caldwell, los detalles no se revelen por respeto a la privacidad de la familia.

Barry Caldwell se destacó por ser un animador, director, artista de storyboard y diseñador de personajes que dejaron huella en la infancia de muchos, abarcó una carrera de varias décadas.

Empezó trabajando en estudios como Filmation y Ruby-Spears, y luego pasó por grandes nombres como:

Warner Bros. Animation en donde dejó una huella importante

Disney

DreamWorks

Barry caldwell era reconocido por su trabajo en diseño de personajes y storyboards, contribuyendo al estilo icónico de la animación de los años 80 y 90.

E incluso, como se mencionó con anteriodad, muchos consideran a Caldwell un “veterano legendario” que ayudó a moldear la infancia de varias generaciones a través de caricaturas clásicas como lo fue Animaniacs en Warner Bros.