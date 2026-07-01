El mundo de la música disco está de luto: Victor Willis, vocalista principal y líder de Village People, murió el 30 de junio de 2026 a los 74 años, a un día de su cumpleaños número 75 tras enfrentar una enfermedad breve pero agresiva, informó la banda mediante un comunicado oficial en redes sociales.

La agrupación de Village People pidió respeto y privacidad para la familia durante este momento de duelo tras la muerte de Victor Willis, cantante considerado una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop de los años setenta.

Muere Victor Willis de Village People a los 74 años de edad (Village People / Facebook )

Muere Victor Willis, líder de Village People y voz de YMCA, a los 74 años

A través de medios y páginas oficiales, se reportó la muerte de Victor Willis, vocalista principal y cofundador de Village People, ocurrida el 30 de junio de 2026 a los 74 años; falleció apenas un día antes de cumplir los 75 años.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa específica de la muerte de Victor Willis, pues tanto Village People como su esposa, Karen Huff-Willis, únicamente informaron que el cantante falleció el 30 de junio de 2026 a consecuencia de una “enfermedad breve pero agresiva” y solicitaron privacidad para la familia.

No se ha confirmado si se trató de cáncer, una infección, una enfermedad respiratoria u otro padecimiento, por lo que las versiones que ya están circulando en redes sociales siguen siendo especulaciones.

Muere Victor Willis de Village People a los 74 años de edad (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP)

Nacido en Dallas, Texas, en 1951 e hijo de un predicador bautista, Victor Willis inició su carrera artística en el coro de la iglesia antes de mudarse a Nueva York, donde participó en producciones teatrales como The Wiz. Fue allí donde el productor Jacques Morali lo integró al proyecto que daría origen a Village People.

Como cantante principal y coautor, Victor Willis participó en éxitos inmortales como YMCA, Go West, In The Navy y Macho Man, canciones que trascendieron la era disco para convertirse en referentes de la cultura popular mundial.

La banda llegó a vender más de 100 millones de discos y su música sigue sonando en celebraciones, eventos deportivos y festivales del Orgullo.

Tras abandonar temporalmente el grupo en 1980 y superar problemas personales y de adicción, Victor Willis regresó a los escenarios en 2017. Su legado permanece como una de las voces más reconocibles e influyentes de la historia de la música disco.