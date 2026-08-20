David Krumholtz anunció que pondría su carrera como actor en pausa para cuidar de su salud mental.

“En primer lugar, estoy muy bien. Y me siento muy querido. En segundo lugar, nunca usé las palabras ‘retirarme’ o ‘dejarlo’. Más bien, dije que había decidido poner mi carrera en pausa. No espero que nadie lo entienda, pero la enorme muestra de apoyo ante mi decisión me ha llegado al corazón.” David Krumholtz

Tras decir que se retiraba indefinidamente en un mensaje en Threads el 17 de agosto, que luego borró, el actor de Oppenheimer y Supergirl aclaró en Instagram los motivos detrás de su decisión.

David Krumholtz deja la actuación para cuidar su salud mental (@davidkrumholtz / Instagram)

“Mi salud mental es vital para mi familia”, dice David Krumholtz tras revelar que deja la actuación

En su extenso mensaje publicado en redes hablando de la pausa en su carrera, David Krumholtz afirmó que uno de sus mayores sueños se hizo realidad gracias a su trabajo como actor.

No obstante, Krumholtz indicó que el peso de esos sueños y ambiciones se han vuelto “agobiantes”.

Además de que señaló que lo que le pasa era un problema suyo y “no de Hollywood en general”.

“No existen reglas que garanticen el éxito, pero sé esto: una carrera increíble en este medio se compone de un puñado de triunfos, pero también de una montaña de decepciones. Amo mi montaña de decepciones —de verdad que sí—, pero soy humano y esa montaña empieza a doler más que antes. Necesito tiempo para asimilarlo y dejar que sane.” David Krumholtz

David Krumholtz también mencionó que “su salud mental es vital para su familia”. Igualmente, destacó que su carrera ha sido “muy variada”.

El actor cerró su mensaje diciendo que todavía “queda mucho trabajo por hacer. Cosas por ver”.

En el mensaje que originalmente publicó en Threads, David Krumholtz dejó ver su miedo por frenar su carrera y quedar fuera de la industria.

También afirmó que en el último año había luchado por papeles de actor de reparto, los cuales solo explotaban su talento y reputación dándole una recompensa “cada vez menor”.

David Krumholtz recibe mensajes de apoyo después de anunciar que deja la actuación

Luego de dar a conocer que dejaba la actuación por un tiempo, David Krumholtz recibió mensajes de apoyo.

Uno de ellos fue el de Jamie Lee Curtis quien recomendó al actor: “Protege tu salud mental y encuentra tu felicidad”.

A las palabras de Jamie Lee Curtis también se sumaron John Carroll Lynch y Rachel Zegler.