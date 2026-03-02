La actriz mexicana Eiza González, de 36 años, compartió detalles sobre su salud mental y su relación con la imagen corporal en una publicación reciente de Instagram:

“Ese nivel de escrutinio naturalmente alimentó una profunda dismorfia personal y me llevó por un camino doloroso” Eiza González

En el marco de la Semana de Concienciación sobre Trastornos Alimentarios, Eiza González explicó que el vínculo con su cuerpo ha sido “complicado” desde la adolescencia.

La intérprete señaló que la presión mediática y la exposición pública influyeron en su autoestima, especialmente tras la muerte de su padre.

Eiza González rompe el silencio sobre su salud mental y revela su lucha con la imagen corporal

Eiza González relató que fue empujada a la mirada pública a los 15 años, etapa en la que comenzó el escrutinio constante.

Explicó que cada cambio físico era comentado y analizado, lo que alimentó una profunda dismorfia personal y episodios de autocrítica constante.

La actriz también vinculó su depresión con la muerte de su padre, situación que detonó periodos de alimentación compulsiva.

Según detalló, comer se convirtió en una forma de intentar calmar un dolor emocional que no había procesado adecuadamente.

Con el paso del tiempo, Eiza González afirmó que comprendió el poder de la mente para reconstruirse y sanar.

Actualmente, aseguró que mantiene una relación distinta con su cuerpo, basada en mayor conciencia y aceptación personal.

La actriz concluyó expresando orgullo por su proceso y por romper patrones que afectaron durante años su bienestar emocional.

El mensaje de Eiza González fue aplaudido por sus seguidores en la red social, donde muchas de sus fans dijeron sentirse identificadas con el sentimiento.