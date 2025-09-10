¿Michael Caine se retira? El actor sigue vigente en el cine a los 92 años de edad y aparecerá en una película.

La filmografía de Michael Caine contaría con una nueva cinta producida por Lionsgate.

Michael Caine regresa del retiro para salir en esta película

Variety reveló que Michael Caine regresaría del retiro para salir en la película El último cazador de brujas 2.

Pese a que no se ha cerrado el trato, se espera que el legendario actor de 92 años repita su papel del sacerdote Dolan.

Michael Caine, actor (BANG Showbiz / Reuters)

Fue en 2023 cuando Michael Caine se retiró de la actuación después de una exitosa y prolífica carrera que tiene más de cien créditos.

En ese momento, Michael Caine mencionó que decidía irse porque en la actualidad los únicos papeles que le ofrecerían son los de “ancianos”.

La decisión de decir adiós fue tomada por Michael Caine en su última participación en The Great Escaper, que retrataba la historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Además de ser parte de la secuela de El último cazador de brujas, Michael Caine habría filmado en secreto una cameo para La Odisea de Christopher Nolan.

Michael Caine no estaría acreditado en la cinta, pero se especula que saldría en la película con una breve aparición.

Michael Caine, actor (Cover Media via Reuters Connect)

Fecha de estreno de El último cazador de brujas 2, película que sacará del retiro a Michael Caine

De momento, no se tiene una fecha de estreno oficial de El último cazador de brujas 2.

Variety explica que Vin Diesel- de 58 años de edad- está desarrollando la secuela con su productora One Race Films y Lionsgate.

Estrenada en 2015, El último cazador de brujas es una película fantástica de terror.

Su trama se centra en Kaulder, un cazador de brujas que se hace inmortal luego de recibir la maldición de la todopoderosa Reina Bruja.

Pese a todo, Kaulder sigue defendiendo a los humanos del mal que traen los seres sobrenaturales y del poderoso hechicero Belvial, su enemigo por su trama poco equilibrada.

En su momento, El último cazador de brujas recibió diversas críticas, la mayoría no fueron favorables.