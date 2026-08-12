Danna Paola habló por primera vez de la polémica con Kenia Os y pide respeto entre cantantes: “No denigremos la carrera de nadie”.

Una esperada colaboración entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os se convirtió en el inicio de rumores sobre una supuesta pelea entre las cantantes.

La colaboración de Belinda y Danna Paola se llama “Dolce Vita” y se estrena el 27 de agosto en todas las plataformas digitales.

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea con Kenia Os

La nueva colaboración de Danna Paola y Belinda destacó críticas, ya que no incluyó la participación de Kenia Os, con quien prometieron lanzar una canción.

Posteriormente, Belinda provocó diversos comentarios al asegurar que su canción con Danna Paola era la primera en “juntar a dos íconos del pop”, dejando de lado su colaboración con Kenia Os.

Danna Paola (Instagram/@)

En medio de las peleas entre fans y rumores sobre un distanciamiento, Danna Paola habló por primera vez sobre Kenia Os.

Danna Paola dijo que las críticas han sido sobre especulaciones que hacen las personas, pues hasta el momento no hay nada que compruebe una enemistad con Kenia Os.

“Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. La colaboraciones nacen a veces salen, a veces no y no por eso hay alguien mejor que otro” Danna

La cantante mencionó que cualquier problema que haya pasado con Kenia Os y Belinda, solo ellas lo saben y así se mantendrá.

“La verdad te hace libre. Lo que sea que haya pasado lo sabemos nosotras tres, también hubo problemas administrativos” Danna Paola

Así, Danna Paola dio a entender que la colaboración con Kenia Os no se realizó por problemas administrativos.

“No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo siempre nos llevamos muy bien y nada, muchísimo éxito a todas” Danna Paola

Danna Poala pide respeto para la carrera de otras cantantes

Danna Paola pide que no se denigre la carrera musical de otras mujeres por rumores mal intencionados, ya que están haciendo la lucha por dejar una huella en la industria musical.

Cree que hay espacio para todas las mujeres que quieran mostrar su talento, por lo que no es válido entorpecer su camino con rumores.

“Es importante que nos enfoquemos en lo que están logrado todas y poder darle espacio a todas” Danna Paola

Por último, Danna Paola deseó éxito a Kenia Os y las cantantes que están forjando una carrera en la escena musical.