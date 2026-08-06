Danna sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video de su infancia cantando Mi ángel de amor de Belinda, gesto que parece marcar el inicio de la promoción de su colaboración musical con la intérprete.

“Ha nacido un sola partir de hoy Que ilumina mi alma Eres tu mi tierno amor Que abre la esperanza en mi” Danna

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento confirmada, Danna y Belinda ya habían adelantado en julio que trabajaban juntas en un proyecto que incluiría un video musical.

La expectativa creció tras su aparición apoyando a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pese a las críticas de algunos fandoms.

Danna y Belinda sorprenden a sus fans con colaboración musical

El pasado mes de julio, Belinda reveló estar trabajando musicalmente con Danna. La cantante declaró que estaban por iniciar la grabación de un video musical.

Posteriormente, la dupla apareció en un video apoyando a la Selección Mexicana en su encuentro contras Inglaterra como parte del Mundial 2026.

La grabación emocionó a sus fans, pero también desató una ola de críticas y ataques contra Danna y Belinda.

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Fans de Kenia Os, de 27 años, las tacharon de envidiosas al excluir a la influencer del proyecto. Y es que en el pasado, el trío aseguró que trabajarían en un proyecto llamado “trinidad del pop mexicano”.

Al darse a conocer que aquel plan no se concretó, los fandoms comenzaron a pelearse, razón por la que Danna, Belinda y Kenia publicaron comunicados para desmentir problemas entre ellas.

Cabe mencionar que hasta el momento, Belinda y Danna no han revelado la fecha de lanzamiento de su dueto y tampoco los detalles.