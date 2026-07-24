Kenia Os y Danna Paola prefieren alejarse de la polémica, por lo que esquivan rumores de distanciamiento y Belinda ha sido la única que se ha pronunciado.

La esperada colaboración entre Kenia Os, Danna Paola y Belinda se convirtió en polémica, la cual ha traído ataques contra la cantante ‘Sapito’ tras dar una entrevista en Vogue.

Los fans de Kenia Os no perdonan que Belinda asegurara que su colaboración con Danna Paola era especial, ya que juntaba por primera vez a dos mujeres íconos del pop.

Kenia Os y Danna Paola esquivan rumores sobre distanciamiento

Los fans de Kenia Os reclamaron a Belinda por, supuestamente, menospreciar a la cantante y no considerarla un icono del pop a pesar de que ya había colaborado juntas.

Belinda fue duramente atacada y asegura que ha recibido hasta amenazas de muerte, por lo que pidió un alto a los ataques.

Mientras tanto, Kenia Os no se ha pronunciado por lo ocurrido y solo compartió en Instagram su rutina de ejercicio, así como el calendario del festival donde va a participar el 8 de agosto.

Kenia Os evade polémica con Belinda y Danna Paola (Instagram/@)

Danna Paola tampoco se quiere involucrar en la polémica, pues durante su paso por el aeropuerto los reporteros le cuestionaron sobre la situación.

La cantante esquivó a los reporteros y se negó a responder preguntas sobre la polémica que la envuelve con Belinda.

Danna Paola pide a sus seguidores a no consumir contenido negativo

El pasado 22 de julio, Danna Paola compartió un comunicado donde no habló de la polémica sobre una supuesta enemistad con Kenia Os, pero pidió a sus seguidores que dejen de consumir contenido negativo.

Danna Paola agradeció las muestras de apoyo de sus fans y mencionó que al ser mujer luchando en la industria musical, recibe críticas, burlas y ataques.

Por lo que invitó a sus fans a no engancharse con polémicas de internet que afecten la imagen de ella o sus compañeras.