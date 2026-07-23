Belinda rompió el silencio luego de la controversia que desataron sus declaraciones sobre su próxima colaboración con Danna Paola, las cuales fueron interpretadas por algunos usuarios como una indirecta hacia Kenia Os.

“Borré un comentario porque comencé a recibir muchísimo ´hate´, muchísimo odio, he recibido miles de comentarios negativos hacia mi persona, para mí es importante parar este odio, estos insultos”. Belinda

Belinda reveló que la situación escaló hasta recibir amenazas de muerte y miles de mensajes de odio, por lo que hizo un llamado a los fandoms para poner límites y Danna Paola la respaldó.

Belinda pide frenar el odio y Danna respalda su mensaje

A través de un audio compartido en su canal de difusión de Instagram, Belinda explicó que decidió borrar un comentario debido al nivel de violencia que enfrentó en redes sociales.

“He recibido amenazas de muerte, yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y, creo que los <b>fandoms</b>, deben de tener límites. Evidentemente, por salud mental, borré mi comentario, no porque tenga algo contra alguien". Belinda

La cantante y actriz aseguró que nunca había vivido algo similar y aclaró que eliminó la publicación únicamente por salud mental, no porque tuviera algún problema con otra artista; en este caso con Kenia OS.

La polémica surgió después de una entrevista con Vogue México, donde Belinda expresó su emoción por el dueto que lanzará con Danna Paola y afirmó que era la primera vez que dos grandes estrellas del pop mexicano colaboraban de esa forma.

“Yo no soy una persona que incita al hate, entonces quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos; cuando recibimos comentarios negativos, nosotros no respondamos ni con odio ni con hate, estamos en un mundo en que, ya demasiado odio hay. “De hecho soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo, quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo, porque todas las mujeres merecemos muchísimo respeto y ese respeto. yo siempre se lo he dado a mis compañeras”. Belinda

Usuarios recordaron entonces que la cantante ya había trabajado con Kenia Os en el tema “Jackpot”, lo que provocó enfrentamientos entre seguidores de ambas artistas.

Previamente, Belinda ya había aclarado que nunca intentó menospreciar a Kenia Os y que sus palabras se referían únicamente a la historia profesional que comparte con Danna Paola.

Tras conocer las amenazas de muerte que recibió Belinda, Danna Paola también se pronunció en redes sociales para condenar el acoso digital.

La cantante pidió dejar de fomentar comparaciones entre mujeres de la industria musical y exhortó a responder con respeto en lugar de alimentar discursos de odio; mientras tanto, Kenia Os no ha emitido una postura pública sobre la nueva controversia.