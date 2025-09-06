Ahora es la cantante mexicana de 30 años Danna quién le envía un mensaje de apoyo a Yeri Mua en su momento más difícil.

Mensaje de apoyo de Danna para la también cantante de 23 años de edad, Yeri Mua tras la polémica por las amenazas de muerte.

Esto fue el mensaje de apoyo de Danna para Yeri Mua en su momento más difícil

Yeri Mua no está sola, tal y como lo ha hecho ver Danna tras un mensaje de apoyo hacia la influencer.

Mensaje de apoyo de parte de Danna que llega en el momento más difícil de Yeri Mua, tras las amenazas que ha recibido; esto fue lo que le dijo:

“Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga”.

Fueron las únicas palabras de parte de la cantante Danna, ante las preguntas de los medios de comunicación que la esperaban para saber su opinión sobre Yeri Mua.

Palabras que se dan luego de que la influencer originaria de Veracruz, Yeri Mua y su familia recibieron amenazas de muerte de muerte de la F.E.S., grupo ligado a Lonche de Huevito.

Fans aplauden mensaje de apoyo de Danna para Yeri Mua en su momento más difícil

Luego del mensaje de apoyo de parte de Danna para Yeri Mua en su momento más difícil, los fans aplauden sus palabras.

Pues pese a ser breve y sin ahondar más en el delicado tema, para los internautas Danna dejó en claro que Yeri Mua no está sola.

“Gracias Danna por tus palabras para Yeri Mua”, “si mucha luz es lo que necesita que se le envía a Yeri Mua”, son algunos de los comentarios que se pueden ver de los fans para Danna tras su mensaje de apoyo.

Pues hasta ahora, la delicada situación que envuelve a Yeri Mua es bastante preocupante, ya que incluso han obligado a la influencer mantenerse escondida ante la latente de las amenazas de muerte de la F.E.S., el grupo ligado a Lonche de Huevito.