La influencer mexicana Daniela Rodrice presentó al ‘Sugar Daddy’ en ‘Pinky Promise’, el programa de entrevistas de Karla Díaz.

La identidad del novio de Daniela Rodrice siempre ha sido un misterio para los seguidores de la tiktoker.

Aunque su voz aparece en muchos de sus videos, el novio de Daniela Rodrice nunca se había presentado ante cámaras .

Este jueves, en el canal de YouTube de la cantante de JNS, el ‘Sugar Daddy’ decidió entrar a cuadro.

Daniela Rodrice confesó una de las razones por las que había preferido mantener su identidad en secreto:

“Ay porque está demasiado guapo y me lo quitan”

“Es que es guapo, es lindísimo”, agregó Daniela Rodrice.

Tras la insistencia de Karla Díaz y el staff, Daniela Rodrice accedió a que entrara en escena.

“Podría pasar con una bolsa, y ahogado el sugar, o una máscara o algo así”, propuso Daniela Rodrice.

El ‘Sugar Daddy’ entró al foro de Pinky Promise con una máscara de unicornio y se sentó junto a Karla Díaz, durante unos segundos.

Finalmente, Daniela Rodrice explicó las razones por las que ha preferido mantener su identidad en secreto.

“No lo saco porque él tiene su trabajo real, vive su vida, él es bien tranquilo, vive su vida, la gente cree que es por mujeriego que no lo saco”, compartió.

“Nomas quiere vivir su vida de viejito, agusto, fuera de las cámaras y el día que él quiera salir, va a salir”, añadió.

Daniela Rodrice reveló que ella desde niña ha sido vulnerable a tener eventos paranormales.

“Desde chiquita yo decía que podía ver una niña y jugaba con esta niña”, expuso.

“Esta niña me siguió por toda mi infancia y yo borré cassette”, continuó Daniela Rodrice.

“Después me empezó a pasar en mi nueva casa y fue cuando mi tita, que es mi abuelita, me dijo de que ‘su hija, es que tú siempre has sido así”

Daniela Rodrice