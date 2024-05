Daniela Parra tiene más en común con Sergio Mayer -de 58 años de edad- de lo que se sabía, pues una foto confirmó su parentesco con Sergio Mayer Mori.

Hace algunas semanas, Daniela Parra -de 26 años de edad- aclaró que su papá Héctor Parra no tenía ningún parentesco con Sergio Mayer y su familia.

Pero reveló que ella sí tiene relación con la familia de Sergio Mayer Mori -de 26 años de edad- y su mamá Bárbara Mori, de 46 años de edad.

En una entrevista, Daniela Parra destacó que Sergio Mayer -de 58 años de edad- la tenía muy bien identificada por su parentesco con su hijo.

Posteriormente, Sergio Mayer Mori fue cuestionado sobre su relación con Daniela Parra y él negó recordarla, hasta pidió ver una foto de ella.

“No la verdad es que no. Me estoy enterando ahorita de esto. No sé de qué opinar de ese tema ¿Quién es? Es que yo no sé nada ¿Puedo ver una foto? No la verdad no”

Sergio Mayer Mori