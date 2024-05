Sergio Mayer Mori es amante de la moda y no tiene problema en usar prendas estereotipadas para mujer, aunque sabe que a su mamá nunca le podría robar ropa por un claro motivo.

En su más reciente encuentro con la prensa en un evento de Rolling Stone, Sergio Mayer Mori de 26 años de edad, acaparó miradas al posar con ‘ropa de mujer’.

Esta situación provocó todas las preguntas necesarias para entender a Sergio Mayer Mori usando prendas categorizadas como femeninas, pero él fue claro diciendo que la ropa no tiene género.

Sin embargo, quiso sacar el lado bromista cuando explicó que definitivamente no sería a su mamá, Bárbara Mori, a quien le robaría algo del clóset, sino a alguien menos esperado.

Sergio Mayer Mori tiene un claro gusto por la moda y no por aquella tradicional que los hombres suelen usar, pues él experimenta y no cree en que las prendas tengan género.

En su paso por la alfombra roja de Rolling Stone, Sergio Mayer Mori acaparó miradas al llegar con ropa de mujer, pues asegura que la de hombre “siempre es lo mismo”.

Sin embargo, fue en ese momento donde el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, quiso dejar claro que para él las prendas no tienen género, pues siempre y cuando le gusten, las va a usar.

Ante ello y por cuestionamientos de la prensa, Sergio Mayer Mori reaccionó de forma cómica explicando que no puede robar prendas del clóset de su mamá por un simple motivo, “es muy hippie”.

En un video del momento mostrado por Sale el Sol, se mostró que el hijo de Bárbara Mori prefiere saltarse su clóset porque asegura que la actriz no tiene interés por la moda.

“Ella no tiene esta bolsa” fue la forma en cómo Sergio Mayer Mori bateó a Bárbara Mori, señalando que no tienen el mismo estilo, aunque el de su mamá le va bien a ella.

“Mi mamá no es muy de moda, la verdad, es muy hippie. Ella se pone cosas muy bizarras que me gustan mucho, a ella se le ven increíbles, pero no, no puedo llegar y pedirle esta bolsa porque no la tiene”.

Sergio Mayer Mori, cantante.