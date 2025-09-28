Apio Quijano no apoyará a Dalilah Polanco en represalia al apoyo que dio a la actriz Bárbara Torres hace dos ediciones de La Casa de los Famosos México 2025.

Apio Quijano tiene muy presente la falta de apoyo y ante la solicitud de respaldo para Dalilah Polanco, dijo que “no me anden embarrando”.

“Recuerden que ella, cuando yo estaba en mi casa, fue a apoyar a Bárbara Torres, no a mí. Y cuando la fue a apoyar, fue en un momento en que Bárbara me tiraba a matar… Yo no voy hablar ni mal ni bien de ella, que tenga su propia experiencia, su propia gente, pero a mi no me anden embarrando otra vez en cosas que no” Apio Quijano

Las declaraciones fueron emitidas en redes sociales han sido retomadas por diversas cuentas y medios.

El excantante de Kabah recordó que trabajó varios años con Dalilah Polanco pero cuando dio su apoyo a Bárbara Torres quedó claro que no había algún vínculo entre ellos.

Cabe recordar que Dalilah Polanco acudió de panelista a favor de Bárbara Torres, pero no se dio cuenta de la polémica en contra de la actriz argentina, por lo que decidió dar un discurso respecto que la gente se equivoca.

Apio Quijano dejó en claro que la relación con Dalilah Polanco no existe desde hace al menos cuatro años pues “yo no sé nada de ella. Nada… y ella no sabe nada de mi”.

En el pasado, ambos trabajaron el programa De Buenas en Mexiquense TV.

¿Dalilah Polanco ha sido una persona auténtica y eso no ha gustado a la gente en La Casa de los Famosos?

Cabe recordar que Dalilah Polanco se ha ganado la aceptación y rechazo del público al ser una persona auténtica.

En redes sociales destacan que es una persona genuina, en comparación con otros participantes que son incongruentes en su actuar, no obstante, otros no han olvidado episodios negativos de la actriz.

Este 28 de junio Dalilah Polanco se encuentra nominada y corre el riesgo de salir de La Casa de Los Famosos México 2025.