Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dalas Review de 29 años de edad, tuvo por fin el tan esperado debate con Yeri Mua y sí, la dejó callada.

Tal y como puede verse en el canal de YouTube de Dalas Review, el tuvo un debate de poco más de una hora con la influencer veracruzana Yeri Mua de 20 años de edad.

Y es que tal y como algunos de los usuarios que ya vieron todo el debate de Dalas Review y Yeri Mua, ellos señalan que el youtube español hizo lo que nadie: dejar callada a la influencer.

Cabe resaltar que tal y como Dalas Review reveló, este debate con Yeri Mua solo fue la primera parte, ya que ella tenía que irse a un carnaval; por lo que la segunda parte la estará subiendo próximamente a su canal.

De hecho, ya los primeros videos en TikTok comienzan a circular, como aquel en donde Dalas Review le recrimina que siempre tiene que exponer -o funar- a sus exparejas, siendo este un comportamiento tóxico.

El debate entre Dalas Review y Yeri Mua por fin sucedió, mismo que puede verse en su canal de YouTube.

En este debate, Yeri Mua admite sin problemas que fue muy tóxica en sus relaciones y tenía problemas, por lo cual ya estaba yendo a terapia.

“Siempre cómo que has tenido esa necesidad de funar a la ex pareja, no sé porqué siempre has tenido esa necesidad; a Brian lo funas, a Aron lo funas”

Dalas Review