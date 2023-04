Luego de que Dalas Review de 29 años de edad entrevistara a Aaron Mercury de 22 años, las redes se han unido para funar a Yeri Mua.

Pues Aaron Mercury explicó y dio su versión de los hechos de lo que ocurrió con Yeri Mua, asegurando que después callarse sobre el tema, el hate en su contra seguía.

Asimismo, Dalas Review dio su opinión sobre cómo era Yeri Mua de 20 años de edad, diciendo en varias ocasiones dentro de su video que era “manipuladora y narcisista”.

Pese a la versión que dio Aaron Mercury y sobre las infidelidades que Yeri Mua cometió primero estando con Brian Villegas de 28 años, y posteriormente hacia el TikToker con Naim Darrechi de 21 años.

Sin embargo, todo parece indicar que Yeri Mua intenta tomar el video de Dalas Review y Aaron Mercury de la mejor manera, pues incluso aseguró le había gustado.

Yeri Mua reta a Dalas Review a que le diga las cosas de frente en un debate

Tras la salida del video en donde Dalas Review entrevista a Aaron Mercury para que de su versión de los hechos con Yeri Mua y Naim Darrechi, las redes se han encendido.

Y como era de esperarse, ya se han tomado partidos ya sea por parte de Aaron Mercury o de Yeri Mua, incluso de Dalas Review.

No obstante, Yeri Mua ya respondió al video de Dalas Review con Aaron Mercury y junto con su novio, Naim Darrechi, “invitó” al Youtuber a debatir.

Pues durante un live en TikTok, Yeri Mua y Naim Darrechi hablaron sobre lo que dijo Dalas Review; cabe recordar que Naim y Dalas ya habían tenido problemas anteriormente.

En un momento, Naim Darrechi aseguró que el video de Dalas Review estaba muy editado y se podían malinterpretar las cosas que Aaron Mercury le dijo respecto a su situación con Yeri Mua.

“Mira como Aaron no le ha hecho ni una edición pero fijate cuando hace un debate conmigo, con el chico este que también ha criticado, con todos los que critica los edita para ridiculizarnos, ¿sabes? Y eso no está bien, si hablas con esta niña no la va a poder ridiculizar, cara a cara en directo y sin trampa” Naim Darrechi

Mientras que, en un momento, Yeri Mua lanzó la invitación a Dalas Review a debatir y platicar respecto a las cosas que estaba diciendo de ella.

“Ahora si que Dalas, si quieres hablar conmigo de mi vida personal porque vi como que estabas muy insistente con Aaron, de que no pues ‘¿te acostaste con ella la primera noche? Sí o no’, y pues igual con lo de Naim que querías preguntarle a Aaron si me acosté con Naim o sea, pues Aaron no va a saber. Te va a decir pues lo que sigue en su cabeza, pero pues si quieres saber de mi vida personal, con quien me acosté y con quien no me acosté ¿por qué no me hablas a mí?” Yeri Mua

Yeri Mua aseguró que nunca ha recibido un mensaje de Dalas Review e insistió en que le hablara y la cítara, que hiciera una videollamada e incluso un directo los dos hablando cara a cara.

“Un directo, tu y yo juntos hablando cara a cara en el que me preguntes todo lo que me tengas que preguntar y decirme que soy una manipuladora y todo pues… Pero dímelo a mí, o sea, háblame a mí porque si no, güey o sea, pues ajá, tú nada más te quedas con lo que te cuentan. ¿Por qué no me buscas y yo te cuento toda la verdad?” Yeri Mua

Yeri Mua le responde a Dalas Review tras entrevistar a Aaron Mercury (@DalasReview y @yerimua / Twitter)

Yeri Mua le responde a Dalas Review tras entrevistar a Aaron Mercury (@DalasReview / Twitter)

Dalas Review le responde a Yeri Mua su invitación a debatir de frente

Luego de que Yeri le respondiera a Dalas Review tras su entrevista con Aaron Mercury e invitara al Youtuber a debatir sobre su vida privada, Dalas ya le respondió.

Pues al ver el video de Yeri Mua, Dalas Review aceptó la invitación para debatir de Yeri e incluso preguntó que cómo le hacía, si él le mandaba mensaje o ella a él para ponerse de acuerdo.

Y es por eso que ahora todos los fans, tanto de Yeri Mua, Dalas Review, Aaron Mercury y Naim Darrechi están a la expectativa.

Sobre si es que el debate entre Yeri Mua y Dalas Review va o no a hacerse tras la funa que está sobre la influencer después de la entrevista a Aaron Mercury.