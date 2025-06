Cynthia Klitbo explotó contra los paparazzis que provocaron la ira de Livia Brito -de 38 años de edad- durante un reciente encuentro con la prensa.

“No estoy de acuerdo con los paparazzis en absoluto”, aseguró Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- tras ser cuestionada sobre el caso Livia Brito.

Cynthia Klitbo explotó contra los paparazzis que provocaron la ira de Livia Brito, luego de que le pidieran su opinión sobre la resolución del caso de su amiga.

Pues a pesar de que Cynthia Klitbo nunca ha tenido problemas con la prensa, aseguró que no está de acuerdo con el trabajo de los paparazzis.

Y es que la actriz aseguró que es molesto invertir su tiempo y dinero en unas vacaciones, donde al final de cuentas tendría que estar cuidando de su imagen.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, en algunas ocasiones, es el mismo personal del hotel quien comparte la información sobre su ubicación.

Además, explicó Cynthia Klitbo, el trabajo de la prensa es muy diferente al que supuestamente realiza un paparazzi.

Pues estas personas lucran con los peores momentos de los famosos, por lo que no dudó en desestimar su profesión.

“Una persona que vive del sufrimiento y expone a otras personas, no me parece una profesión y no me parece respetable.”

Cynthia Klitbo