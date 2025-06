Por la delincuencia en México, Cynthia Klitbo -58 años de edad- de tomó la decisión de enviar a su hija a Estados Unidos.

Elisa Fernanda, hija de Cynthia Klitbo, hizo lo propio. Estudió y ganó una beca, por lo que fue aceptada en la Universidad de SCAD.

Ahora que los migrantes latinos viven una difícil situación en Estados Unidos, Cynthia Klitbo revela si su hija continuará sus estudios universitarios en el país.

En un breve encuentro con Edén Dorantes, Cynthia Klitbo dice no saber si es verdad que en las escuelas de Estados Unidos están rechazando a estudiantes latinos.

Su hija ni gente que conoce ha pasado por esa situación, por lo que Cynthia Klitbo no se atrevería a confirmar lo que se dice en redes sociales.

Cynthia Klitbo no tiene dudas. Su hija Elisa Fernanda, de 18 años de edad, cursará la universidad en Estados Unidos.

Donde se vive una difícil situación por los mandatos del presidente Donald Trump.

“Mira yo no sé eso, porque yo no lo he visto en las noticias. Mi hija se va directo a la Universidad de SCAD, que es una universidad donde están todas las artes incluidas. Vienen alumnos de todo el planeta, ellos mismos tienen su departamento de inmigración donde sacan la visa de estudiante para los muchachos”

Cynthia Klitbo