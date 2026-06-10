Bôa tendrá un concierto el miércoles 10 de junio en el Teatro Metropólitan, por lo que es importante que conozcas los detalles más importantes.

Estos son los horarios del concierto de Bôa en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Inicio del concierto: 9:00 pm

Fin del concierto: 11:00 pm

Duración del concierto: 2 horas

Bôa en el Teatro Metropólitan (Especial )

Bôa tendrá solo un concierto en la CDMX

El concierto de Bôa en el Teatro Metropólitan será el único en México este año; sin embargo, es el segundo en el país luego de su presentación en 2025.

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

La estación del Metro más cercana al Teatro Metropólitan es Juárez de la Línea 3 e Hidalgo de la Línea 2 y 3.

¿Aún hay boletos para Bôa en el Teatro Metropólitan?

Los boletos para Bôa están disponibles en Ticketmaster y aún hay boletos disponibles en las secciones A, B y BB.

El precio de los boletos de Bôa es de:

A 1,2, 3: $1,674

B 1, 2, 3 y 4: $1,116

BB 1, 3 Y 4: $967

Toma en cuenta que Ticketmaster coloca cargos de servicio.