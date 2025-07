¿Cruz Martínez es buscado por las autoridades? Reportan que fue declarado prófugo de la justicia en caso contra Alicia Villarreal, de 53 años de edad.

En medio de todas las especulaciones sobre lo qué pasó durante su matrimonio con Alicia Villarreal, Cruz Martínez -de 53 años de edad- enfrentaría nuevos problemas legales.

Este jueves 3 de julio se dio a conocer que Cruz Martínez había sido declarado prófugo de la justicia luego de que fue denunciado por Alicia Villarreal por el delito de intento de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, Cruz Martínez no se presentó a la cita judicial que tenía por el proceso legal que interpuso en su contra Alicia Villarreal.

Es por ello por lo que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León declaró prófugo de la justicia a Cruz Martínez.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante el abogado de Alicia Villarreal, Ulrich Richter, confirmó que Cruz Martínez fue declarado prófugo de la justicia.

El abogado de Alicia Villarreal reveló que Cruz Martínez no justificó su inasistencia y por eso las autoridades tomaron esa decisión.

“Nosotros teníamos para celebrarse una audiencia hoy a las 10 de la mañana ante el juez en Monterrey, Nuevo León y Cruz Martínez no acudió a la misma y no justificó su inasistencia”

Durante su conversación, el abogado Ulrich Richter destacó que el juez decidió declarar que Cruz Martínez como prófugo de la justicia.

“Tanto la Fiscalía del Estado de Monterrey como nosotros como asesores jurídicos solicitamos se declarara prófugo de la justicia, el juez al checar las actuaciones y ver que no estaba justificado la inasistencia de Cruz Martínez resolvió que se encuentra prófugo de la justicia”

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, el abogado de Alicia Villarreal señaló que se estaba debatiendo sobre si se emitiría una orden de aprehensión en su contra.

El abogado Ulrich Richter destacó que la ausencia de Cruz Martínez significa un revés para el productor.

Y es que la decisión del juez de declararlo prófugo de la justicia evitaría que más adelante Cruz Martínez pueda tener algunos beneficios.

El abogado Ulrich Richter puntualizó que incluso ellos más adelante y si el proceso continúa podrían pedir que Cruz Martínez llevará el proceso en la cárcel luego de este antecedente.

“Si el juez te cita y tú no vas y no lo justificas, el juez dice ‘pues ya te fuiste, ya no estás’ y en consecuencia te considero prófugo de la justicia que es una agravante para él si el día de mañana quiere un beneficio pues como él ya se sustrajo de la acción de la justicia pues se pedirá por parte de nosotros que el proceso que él llevará fuera internado en el reclusorio”

Abogado Ulrich Richter