“No estamos solas”, es parte de las fuertes declaraciones que Alicia Villarreal de 53 años de edad, dio a Pati Chapoy sobre la violencia que vivió de Cruz Martínez.

Ha pasado un mes desde que Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la violencia que Cruz Martínez de 52 años de edad, ejercía sobre ella.

Pero ahora, ante una entrevista exclusiva con Pati Chapoy de 75 años de edad, la cantante habló sobre Cruz Martínez y la violencia que vivió, así como de sus hijos y más detalles.

En una entrevista con Pati Chapoy, Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la violencia que vivió por Cruz Martínez aquel 16 de febrero que decidió dar la señal de auxilio en un concierto.

La cantante dejó ver que desconocía totalmente el impacto que esta señal iba a tener y que ella solo lo hizo porque recordó verlo en internet, además del temor que le dejó la agresión que vivió por Cruz Martínez.

A un mes desde que la violentó, Alicia Villarreal le dejó claro a Pati Chapoy que no sabía porqué aquel día Cruz Martínez la agredió de tal forma, negando que hubiera sido por Arturo Carmona, Francisco Cantú o el agresor de su hija, como se ha dicho.

Incluso contó que ella no estaba en pareja con Cruz Martínez desde el 2021, sin embargo, la cantante no lograba divorciarse del productor musical porque él se negaba.

Alicia Villarreal confirmó que no era la primera vez que vivía actos violencia por Cruz Martínez, sin embargo, esta vez decidió romper el silencio por temor a lo que pudiera hacerle a ella o sus hijos.

“Sí había violencia física, psicológica (...) tengo años diciendo que me quiero separar de él (...) Ya lo había denunciado anteriormente, no es fácil enfrentarte a alguien que te dice que es mentira, que no es verdad, que estás exagerando”.

Alicia Villarreal, cantante.