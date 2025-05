Arturo Carmona -de 48 años de edad- aseguró que Alicia Villarreal no le prohibió hablar de nada, como se dijo en medios.

De acuerdo con Arturo Carmona, no hablar sobre la situación legal que está viviendo actualmente Alicia Villarreal -de 53 años de edad- es sentido común.

Alicia Villarreal “no me prohibió nada”, asegura Arturo Carmona tras haber sido regañado por andar de chismoso.

Y es que Arturo Carmona concuerda con Alicia Villarreal que no le corresponde hablar de la situación legal que está viviendo la mamá de su hija.

“Ya somos adultos para andar prohibiendo cosas, no nadie me prohibió nada, yo creo que es sentido común, no tengo que hablar de algo que no me concierne.”

Arturo Carmona