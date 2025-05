Pati Chapoy -de 75 años de edad- se lanza contra Cruz Martínez y cree que “no tiene elementos para hablar” tras la denuncia que puso en su contra Alicia Villarreal.

En Ventaneando, Pati Chapoy refrenda que la abogada Camille Vasquez no puede litigar en México por lo que no podría defender a Cruz Martínez, de 52 años de edad.

Pati Chapoy puntualizó que la demanda de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- en contra de Cruz Martínez “está muy fuerte”.

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy se lanzó contra Cruz Martínez al creer que “no tiene elementos para hablar”.

Pati Chapoy recalcó que en realidad Cruz Martínez no tiene los elementos para defenderse porque la denuncia de Alicia Villarreal es muy fuerte.

“Yo creo que no tiene los elementos para hablar, porque la denuncia que puso Alicia Villarreal está muy fuerte”

Tras pasar una nota sobre las declaraciones de Cruz Martínez de la demanda que interpuso en su contra Alicia Villarreal, Pati Chapoy arremetió contra el productor.

Pati Chapoy recalcó que Camille Vasquez no puede defender a Cruz Martínez, pues no cuenta con el permiso para ejercer en México.

“Ahorita lo que está diciendo que es su abogada, pero la abogada no tiene permiso para trabajar en México”

Por su parte, Mónica Castañeda destacó que es increíble que Cruz Martínez no se encuentre enterado de cómo va su proceso.

Durante un reciente encuentro con los medios, Cruz Martínez destacó que se encontraba tranquilo tras la denuncia que puso en su contra Alicia Villarreal.

Aunque no quiso brindar muchos detalles, Cruz Martínez fue cuestionado sobre las versiones que aseguraban que la abogada Camille Vasquez no podía litigar en México.

Cruz Martínez sostuvo que hay alguien que si tiene cédula y recordó que Camille Vasquez es parte de su equipo de abogados y por eso se pudo posponer la audiencia.

“Eso es algo de sentido común. Si no pudieran litigar, ¿cómo es que se modificó la audiencia? Obviamente, hay alguien con cédula. Ella lo dijo, incluso cuando estuvo aquí en Monterrey, que tenía abogados locales. ¿Eso qué significa?”

Al ser cuestionado sobre su proceso legal, Cruz Martínez afirmó que no contaba con información detallada, ya que solo seguía las indicaciones de sus abogados.

“La verdad, no tengo ni la menor idea. A mí nomás me dicen dónde tengo que estar, y ahí yo me presento”

