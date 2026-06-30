Cruz Martínez revela la muerte de su mamá y comparte emotivo mensaje de despedida en Instagram.

El cantante confirmó la muerte de la señora María de los Ángeles Martínez el domingo 28 de junio.

Arturo Carmona y Melenie Carmona escribieron mensajes de cariño para Cruz Martínez en Instagram.

Cruz Martínez despide a su madre con un conmovedor mensaje

Durante la tarde del pasado domingo, Cruz Martínez compartió un mensaje de despedida para su madre, conocida como doña Gela.

“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida: mi mamá. La mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que jamás dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino” Cruz Martínez

Cruz Martínez no reveló la causa de la muerte de su madre, pero le agradeció por cuidarlos y amarlo durante toda su vida.

Cruz Martínez se despide de su madre en Instagram (Instagram/@mtzcruz)

El cantante destacó el arduo trabajo de doña Gela, quien era madre de cinco y quien trabajó para sacarlos adelante.

“Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos con una fortaleza que sólo Dios podía darte” Cruz Martínez

Cruz Martínez mencionó que su madre acudió a visitar a uno de sus hermanos al cementerio y al día siguiente murió.

“Gracias, mamá, por cada segundo de tu vida. Gracias por cada abrazo, cada consejo, cada oración, cada sacrificio y por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros” Cruz Martínez

El cantante cerró su mensaje mencionando que doña Gela había dejado de sufrir, con lo que da a entender que padecía alguna enfermedad.

Cruz Martinez y su madre, doña Gela (Instagram/@mtzcruz)

Melenie y Arturo Carmona envía mensajes de apoyo a Cruz Martínez

La publicación de Cruz Martínez para despedir a su madre recibió varios mensajes de cariño, entre ellos los de Melenie y Arturo Carmona.

A pesar del pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Melenie Carmona le envió sus condolencias: “Una guerrera doña Gela hasta el último momento. Estoy segura de que se fue de este mundo muy orgullosa de los 5 hijos maravillosos que crió“.

El mensaje de Melenie Carmona continuó mencionando el cariño que siente por Cruz Martínez: “Te quiero hasta luna y de regreso”.

Arturo Carmona también envió sus condolencias a Cruz Martínez, quien también es su socio: “Mi más sentido pésame querido Cruz. Un abrazo muy grande a toda la familia que Dios traiga pronto consuelo”.

A pesar de la muerte de su madre, Cruz Martínez se presentó en Monterrey con los Kumbia Kings.