Disney 23 ha lanzado el primer vistazo de una de sus grandes apuestas en la animación junto a Pixar que llegará en 2029: Coco 2.

“¡Regresamos oficialmente a la Tierra de los Muertos en 2029 con Coco 2!”, confirmó Disney junto a su primera imagen oficial sorprendiendo a todos los fans de la cinta animada.

Pues en esta primera imagen de Coco 2 vemos a un Miguel adolescente y con un look más rebelde, junto a sus fiel compañero Dante.

We are officially returning to the Land of the Dead in 2029 with Coco 2! Check out Miguel in the new concept art revealed at #D23. pic.twitter.com/cgN2zsRSdn — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

¿De qué tratará la Coco 2, la película de Disney que llegará hasta 2029?

Con la confirmación de Coco 2, película de Disney que llegará hasta 2029 se confirman los rumores que la trama se situará algunos años después de la primera cinta donde conocimos a Miguel de 12 años.

Sin embargo, por ahora Disney no ha revelado la trama completa de la película Coco 2, por lo que aún se desconoce qué aventura tendrá este Miguel adolescente en Tierra de los Muertos.

Aunque una de las ideas que ya se puede imaginar para Coco 2, es la venganza de Ernesto de la Cruz.

Pues Disney ya confirmó el regreso del personaje Ernesto de la Cruz, quien volverá a contar con la voz de Benjamin Bratt en inglés y que adelantó que su motivación será el ajuste de cuentas, tras los hecho en la primera película.