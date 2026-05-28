La batalla legal entre el productor musical Cruz Martínez y la cantante Alicia Villarreal podría llegar a su final.

Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, reveló que Cruz Martínez pidió tregua a su exesposa, quien lo denunció por violencia familiar.

Cruz Martínez pide tregua a Alicia Villarreal

El pasado 20 de mayo se llevó a cabo una audiencia virtual donde Cruz Martínez, de 53 años de edad, planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Alicia Villarreal, de 54 años de edad.

Frente a la cámara de Info7 Monterrey, el abogado Gerardo Rincón, de edad desconocida, habló de la intención de negociación de Cruz Martínez, misma que está analizando junto a Alicia Villarreal.

Adelantó que hasta al momento, la cantante no ha aceptado ningún acuerdo; sin embargo, no hablarán de ello ya que se comprometieron a esperar a que haya una propuesta formal.

“Bueno, en ese tema no puedo hacer comentario porque la otra parte propuso llegar a un acuerdo y dijimos que iba a haber sigilo hasta no tener una propuesta y una forma de cerrar esto”. Alicia Villarreal. Cantante

Asimismo reiteró que su representada se mantiene firme y desconocía que su expareja propondría una tregua, éste acercamiento ocurrió durante la audiencia.

“Bueno, ellos propusieron eso en el tribunal, en la audiencia del día 20. Yo no puedo responder por mi representada, pero vamos a tomar la medida con eso” Alicia Villarreal. Cantante

Alicia Villarreal describe como agotador su proceso legal contra Cruz Martínez

Previo a presentarse en el Auditorio Nacional, el pasado 14 de mayo, Alicia Villarreal dijo estar agotada por el proceso legal que mantiene contra Cruz Martínez.

No obstante, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias y confiará en la ley, la cual es clara respecto a las sanciones, pero no es eficaz en la ejecución de las mismas.

Cabe mencionar que durante el proceso, Alicia Villarreal ha cambiado en dos ocasiones de bufetes de abogados.

Por otro lado, se dijo obligada a cargar con ese peso ya que lo ocurrido forma parte de su vida, razón por la que se aferra a sus hijos, a la música y a sus fans para no perder la paz.

Confesó que este tema la ha acercado a algunas mujeres, quienes atraviesan por situaciones similares y, por tanto, le piden consejos, los cuales no pude brindar porque no se siente preparada.

“No sé cómo ayudarles, porque no sé cómo ayudar yo”, reconoció. Alicia Villarreal