Durante su entrevista para ‘Ventaneando’, Cristian Castro reveló que incluyó a Pati Chapoy -de 76 años de edad- en su libro

“Yo no cambio los nombres”, le advirtió Cristian Castro -de 50 años de edad- a la conductora de TV Azteca sobre su proyecto.

Cristian Castro (Agencia México)

Cristian Castro le advirtió a Pati Chapoy que la incluyó en su libro

En un reciente encuentro con las cámaras del programa en TV Azteca Ventaneando, Cristian Castro le advirtió a Pati Chapoy que la había incluido en su libro.

Y es que Cristian Castro aseguró que no “cambiaría los nombres” de los involucrados en su historia de vida.

“Estoy contento que siempre sigas mis pasos. Acá Mariela te quiere mucho. Te dedicamos un TikTok. Y yo estoy escribiendo un libro y estás en el libro, ¿eh?” Cristian Castro

Este libro no sería el único proyecto del cantante, pues también compartió con los miembros de la prensa que en breve lanzará un álbum con temas inéditos.

Su nuevo álbum producido por Eduardo Cabra -de 46 años de edad-, cuyo nombre no reveló, verá la luz durante septiembre de este 2025.

Por otro lado, Cristian Castro confirmó que tiene planes de llevar a su mamá a vivir con él, pero no sin antes invitarla a que lo acompañara a su tour por Estados Unidos y España.

Cristian Castro y Verónica Castro (@vrocastroficial / Instagram)

Cristian Castro ya tiene fecha para su boda con Mariela Sánchez

Entre sus muchos proyectos, Cristian Castro también reafirmó que su matrimonio con Mariela Sánchez -de 43 años de edad- sigue en pie.

El cantante incluso adelantó que él y su prometida ya tienen una fecha y el lugar tentativo para la ceremonia religiosa.

“Queremos hacerlo el 2 de febrero, quizá en la Basílica de Guadalupe” Cristian Castro

En este sentido, Cristian Castro aseguró que su mamá mantiene un excelente vínculo con su prometida, lo que ha fortalecido su compromiso.

Además, el famoso no dudó en halagar a su pareja, a quien describió como alguien que lo inspira tanto en lo personal como en lo profesional.

“Es una mujer inteligente, realmente muy intuitiva y le gusta trabajar, es una persona trabajadora que me anima mucho a hacer mis canciones nuevas, a tener el concierto con mejor producción” aseguró el cantante.