Cristian Castro se viralizó en las redes sociales luego de que compartió con sus seguidores cómo lograr no hacer nada y tener éxito.

Cabe recordar que no es la primera vez que Cristian Castro -de 50 años de edad- genera polémica al revelar que a él en realidad no le gusta hacer nada.

Este es el manual de Cristian Castro para ‘no hacer nada’ y tener éxito

Cristian Castro se ha convertido en todo un personaje dentro de la industria del espectáculo y es que suele sorprender con sus declaraciones.

Cristian Castro (Agencia México)

En esta ocasión, el nombre de Cristian Castro se viralizó en las redes sociales luego de que reafirmó su filosofía de “no hacer nada”.

Cristian Castro no dudo en compartir su tutorial para no hacer nada y poder tener gran éxito.

Durante su visita al programa Despierta América, Cristian Castro explicó cómo alcanza ese estado que él mismo define como “no hacer nada”.

Y es que para Cristian Castro “no hacer nada” significa llegar a un punto como si no existieras.

“Hacer nada es pensar, decir… sigo en pandemia, estoy en pandemia y ponerte en un estado inexistente, tu mente tiene que estar en un estado inexistente” Cristian Castro

Para Cristian Castro no es pereza, sino una manera consciente de desconectarse del mundo y simplemente “no hacer nada”.

“Es como no existir, no estar en ningún lugar, pues nada, sencillamente estás en la nada, sobre todo estás pandémico” Cristian Castro

Las declaraciones de Cristian Castro sobre “no hacer nada” han generado un debate sobre el estilo de vida actual de las personas.

Y es que para muchos usuarios, el estilo de vida actual se encuentra marcado por un exceso de compromisos y la falta de tiempo libre.

Así confesó Cristian Castro que no tiene nada que hacer

Cabe recordar que no es la primera vez que Cristian Castro revela que le gusta no hacer nada.

Durante una entrevista con el conductor Dante Gebel en 2020, Cristian Castro sorprendió al criticar a las personas que siempre quieren hacer algo.

Y es que para Cristian Castro es importante también tomarse unos minutos para simplemente no hacer nada.

Todo comenzó cuando en el programa La Divina Noche se le cuestionó a Cristian Castro sobre lo que hacía en sus días libres, por lo que de inmediato señaló que no tenía nada que hacer.

“Absolutamente nada. A la gente le gusta estar ocupada y decir que está ocupada hasta en su perfil de Whatsapp. Yo no tengo nada que hacer nunca” Cristian Castro

El presentador se sorprendió ante la respuesta de Cristian Castro, por lo que de inmediato le cuestionó: “¿Cómo es tu nada?”.

Cristian Castro fue más allá al señalar que le gustaría enseñarles a las personas a realizar nada.

Y es que para Cristian Castro, muchas personas no saben cómo no hacer nada, ya que muchas veces siguen intentando realizar alguna actividad.