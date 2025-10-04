Edna Monroy -de 45 años de edad- acusó a su expareja, el empresario Enrique Fuentes, de violencia de género.

La conductora denunció el pasado 7 de septiembre que fue agredida físicamente por Enrique Fuentes, con quien llevaba año y medio de relación.

¿Quién es Edna Monroy? La conductora que denunció a Enrique Fuentes por violencia

Edna Monroy es una conductora originaria de Torreón, Coahuila, conocida por su trabajo en el mundo deportivo.

Además de la conducción, Edna Monroy es instructora de yoga y es health coach.

Edna Monroy (Instagram/@ednamonroy)

A inicios de septiembre de 2025, Edna Monroy denunció públicamente que había sido agredida físicamente, por segunda ocasión, por su expareja Enrique Fuentes.

¿Qué edad tiene Edna Monroy?

Edna Monroy nació el 27 de mayo de 1980; actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Edna Monroy?

Edna Monroy estuvo casada con Juan José Covarrubias y se separaron en 2019 tras dos años de matrimonio.

La conductora fue pareja por año y medio del empresario Enrique Fuentes.

¿Qué signo zodiacal es Edna Monroy?

Edna Monroy es Géminis y las personas bajo este signo zodiacal son comunicativas y curiosas.

Edna Monroy (Instagram/@ednamonroy)

¿Cuántos hijos tiene Edna Monroy?

Edna Monroy no tiene hijos.

¿Qué estudió Edna Monroy?

Edna Monroy es maestra de yoga certificada.

¿En qué ha trabajado Edna Monroy?

Edna Monroy es instructora de yoga e influencer enfocada en salud, bienestar y consumo de productos saludables.

Tiene un canal de YouTube donde habla de salud y bienestar; ha colaborado con la revista Ponte Fit del Canal TDN y Estilo DF.

Edna Monroy fue host de Ponte Fit de Televisa Deportes y presentadora de Vida Zen.

Edna Monroy (Instagram/@ednamonroy)

Edna Monroy denuncia por violencia de género a su expareja, Enrique Fuentes

A inicios de septiembre de 2025, Edna Monroy compartió un video en redes sociales para denunciar públicamente a su expareja, Enrique Fuentes.

Edna Monroy reveló que esta era la segunda vez que Enrique Fuentes la agredía físicamente.

En las imágenes se veía a Edna Monroy con un golpe en el ojo y otras lesiones en el rostro.

Enrique Fuentes es un consultor financiero y cuñado de la actriz Jaqueline Bracamontes, de 45 años de edad.

El pasado 2 de octubre, Edna Monroy compartió un video donde mencionó que iniciaría una nueva etapa en su vida tras vivir violencia.

Hasta el momento, se desconoce si Edna Monroy denunció las agresiones de Enrique Fuentes.