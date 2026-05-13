Sentencia a 2 años de prisión a Erik Fleming, hombre ligado a la muerte de Matthew Perry y una red de ketamina.

El 28 de octubre se cumplen 3 años de la muerte del actor Matthew Perry, quien murió por efectos agudos de la ketamina.

El tribunal federal de Los Ángeles dictó sentencia contra Erik Fleming, señalado de ser el intermediario para que la ketamina llegara a Matthew Perry, quien llevaba años luchando contra sus acciones.

Erik Fleming estará 24 meses en prisión y otros 3 años en libertad condicional.

Erik Fleming es sentenciado por red de ketamina relacionada con Matthew Perry

Autoridades estadounidenses confirmaron la relación de Erik Fleming con una red de tráfico de ketamina, por lo que estará en prisión tras admitir su culpabilidad.

Erik Fleming admitió que entregó 50 frascos de ketamina, de los cuales 25 le fueron suministrados a Metthew Perry durante sus últimos días de vida.

Matthew Perry (Brian Ach / Brian Ach/Invision/AP)

Además, la Administración para el Control de Drogas (DEA) probó que Erik Fleming tenía relación con Jasveen Sanhga, conocida como la Reina de la ketamina.

Erik Fleming era el intermediario entre la mujer y el asistente de Matthew Perry, por lo que Jasveen Sanhga fue sentenciada a 15 años de prisión.

Asimismo, se confirmó que Jasveen Sanhga y Erik Fleming distribuyeron la ketamina a Matthew Perry sabiendo de su vulnerabilidad por sus adicciones.

Muerte de Matthew Perry destapó red de ketamina

La muerte de Matthew Perry inició una investigación federal por una red de distribución de ketamina que influyó en el deceso del actor.

Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor, aceptó haberle inyectado ketamina a Matthew Perry, por lo que recibirá sentencia a finales de mayo.

El doctor Mark Chavez admitió que facilitó el acceso de ketamina al actor de Friends por medio de recetas con argumentos falsos y actualmente está en prisión domiciliaria.

Posteriormente fue sentenciada a más de 10 años de prisión Jasveen Sanhga, quien vendió la ketamina a Matthew Perry.

Mientras que Erik Fleming era un exconsejero de adicciones, quien facilitó la droga a Matthew Perry.