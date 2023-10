¿Quién era Matthew Perry? Lamentablemente se ha reportado que el actor que dio vida a Chandler de Friends murió ahogado a los 54 años de edad.

Los fans de Friends se encuentran de luto en este 28 de octubre, ello luego de que el medio TMZ informara que el mítico actor murió en una residencia de Los Ángeles.

La causa de muerte de Matthew Perry aún no ha sido aclarada por completo, existen versiones encontradas que sugieren un paro cardiaco o un posible ahogamiento.

Aunque la gran mayoría lo recordará por su interpretación de Chandler en el sitcom Friends y como el protagonista de “Un impulsivo y loco amor”, lo cierto es que el actor tiene una gran trayectoria detrás.

Murió a los 54 años, Mattew Perry, actor que fue Chandler en Friends (Yazmín Betancourt / SDPNoticias)

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachesetts, Estados Unidos, por lo que su interpretación como Chandler Bing lo convertía en el miembro más joven del elenco de Friends.

A lo largo de su vida, Matthew Perry participó en decenas de proyectos de cine, teatro y televisión. Entre sus participaciones como protagonista en la pantalla grande sobresalen películas como:

Bailando hasta el amanecer (1988)

La locura de Papá (1989)

Fools Rush In (1997)

Casi héroes (1998)

Tango para tres (1999)

Falsas apariencias (2000)

Colgado de Sara (2002)

Mas falsas apariencias (2004)

La historia de Ron Clarck (2006)

Numb (2007)

Birds of América (2008)

17 otra vez (2009)

Así mismo, su paso por la pantalla chica marcó a importantes producciones de series de televisión. Dejando de lado que Matthew Perry se convirtió en toda una celebridad con su participación en Friends, estas son otras series relevantes:

Go On (2012)

Studio 60 On The Sunset Strip (2006)

Ally McBeal (2002)

Scrubs (2004)

The Odd Couple (2015)

Web Therapy (2015)

Cougar Town (2014)

Aunque su pasión por el teatro fue breve, se le recuerda por protagonizar la obra de “The End of Longing” en el 2016, así como en trabajos al prestar su voz en el videojuego Fallout New Vegas.

El reconocimiento de su trabajo no sólo fue aplaudido por sus miles de seguidores, también fue galardonado con sus nominaciones en los premios:

Globos de Oro

Nominado a Mejor actor de miniserie o telefilme, por The Ron Clark Story (2007).

Premios Emmy

Nominado a Mejor Actor por The Ron Clark Story (2007).

Nominado a Mejor actor invitado por The West Wing. (2003 y 2004).

Nominado a Mejor actor por Friends (2002).

Kids’ Choice Awards

Nominado a Actor Favorito por Friends (2002).

Satellite Awards

Nominado a Mejor Actor por Drama Studio 60 on the Sunset Strip (2006).

Aunque por muchos años Matthew Perry libró una dura batalla contra las adicciones, ello no impidió que el actor continuara con su carrera en la televisión.

Matthew Perry en Friends (Warner Bros. / NBC)

Matthew Perry y su adicción con las drogas

Matthew Perry tenía solo 24 años cuando empezó con las grabaciones en Friends, aunque para ese año ya presentaba serios problemas con el alcohol.

Al cumplir los 34 años de edad, el actor declaró que “ya se había metido en un montón de problemas” a causa de sus adicciones.

Con el pasar de los años, esto se convirtió en un problema de mayor magnitud, llegando a tomar 55 pastillas de Vicodin al día, alcanzando un peso mínimo de 58 kilos.

Sin embargo, no existen indicios para suponer que el actor murió a causa de la ingesta de algún narcótico, pues en el lugar no se encontraron rastros de drogas.