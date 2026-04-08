Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, fue sentenciada a 15 años de prisión por la venta de las drogas que provocaron la muerte de Matthew Perry.

La sentencia fue dada por la jueza Sherilyn Peace Garnett tras la declaración de culpabilidad de la mujer de 42 años.

Cabe señalar que Jasveen Sangha es la tercera persona sentenciada relacionada con la muerte por sobredosis del actor en 2023.

‘La reina de la ketamina’ acepta culpa por muerte de Matthew Perry: “fueron decisiones horribles”

Durante la audiencia del miércoles 8 de abril, “la reina de la ketamina” se paró frente a la jueza y aceptó su culpabilidad por haber provocado la muerte del intérprete de Chandler Bing en la serie de Friends.

De acuerdo con Jasveen Sangha, lleva su vergüenza como “una chaqueta” y reconoció que las desición “horribles” que tomó destrozaron la vida de familias y amigos.

Cabe señalar que la aceptación de culpabilidad de Jasveen Sangha es la única que incluye el reconocimiento de haber provocado la muerte de Matthew Perry.

Jasveen Sangha se declaró culpable en septiembre de 2025 de un cargo por usar su casa para la distribución de drogas, así como de:

tres cargos por distribución de ketamina

un cargo por distribución de ketamina con resultado de muerte.

Asimismo, aceptó que vendió ketamina a un hombre identificado como Cody McLaury de 33 años, quien murió de sobredosis en 2019.

De acuerdo con la fiscalía, la ahora sentenciada no mostró remordimiento por la muerte de McLaury, pues continuó con la venta de esta droga; lo que posteriormente derivó en la muerte por sobredosis de Matthew Perry.