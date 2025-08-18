Jasveen Sangha, mejor conocida como La Reina de la Ketamina se declaró culpable de la muerte del actor Matthew Perry, quién murió el pasado 28 de octubre de 2023.

Jasveen Sangha se convierte en la quinta y última acusada de la muerte por sobredosis de Matthew Perry.

¿Quién es Jasveen Sangha?

La Jasveen Sangha está acusada de suministrar la ketamina que causó la muerte por sobredosis a Matthew Perry en octubre de 2023.

Con doble nacionalidad estadounidense y británica, Jasveen Sangha es conocida en el ámbito del narcotráfico como La Reina de la Ketamina.

De acuerdo con información, Jasveen Sangha vende drogas desde una propiedad en North Hollywood conocida como “Sangha Stash House” desde al menos 2019.

Las autoridades hallaron un auténtico emporio de drogas como

Ketamina

Metanfetamina

Cocaína

Xanax y parafernalia para la venta

Según documentos judiciales, era conocida por atender únicamente a celebridades y clientes de alto perfil.

Jasveen Sangha vendía frascos de ketamina a precios muy elevados, de hasta 2,000 dólares, aproximadamente en 37 millones de pesos mexicanos por un frasco.

¿Que edad tiene Jasveen Sangha?

De acuerdo con información, Jasveen Sangha tiene en la actualidad 42 años de edad.

¿Quién es la pareja de Jasveen Sangha?

Se desconoce la vida amorosa de Jasveen Sangha, La Reina de la Ketamina.

¿Qué signo zodiacal es Jasveen Sangha?

No hay información de la fecha de nacimiento de Jasveen Sangha, por lo que no se puede percatar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jasveen Sangha?

Por el momento, no hay información si Jasveen Sangha tiene hijos

¿Qué estudió Jasveen Sangha?

Se desconoce el grado de estudios de Jasveen Sangha, La Reina de la Ketamina.

¿En qué ha trabajado Jasveen Sangha?

Jasveen Sangha es conocida como traficante de drogas, que vendía sustancias ilícitas en un barrio de Los Ángeles.

Un registro de la casa de Jasveen Sangha tras la muerte de Matthew Perry reveló un “emporio de venta de drogas”, que incluía ketamina, metanfetamina y cocaína.

Jasveen Sangha se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, La Reina de la Ketamina, aceptó declararse culpable tras la venta de la dosis de ketamina que llevó a la muerte a Matthew Perry, según el Departamento de Justicia.

Con esta admisión, Jasveen Sangha se convierte en la quinta y última acusada en aceptar su responsabilidad en el caso que ha sacudido a la industria del entretenimiento.

Matthew Perry murió por una sobredosis de ketamina el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

El actor fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles, según informó la policía.

El informe de la autopsia reveló que murió por los efectos agudos de la ketamina.

Aunque, Matthw Perry estaba bajo tratamiento médico con ketamina para la depresión, la fiscalía sostiene que buscó dosis adicionales por fuera del sistema legal cuando su médico le redujo la cantidad.

Jasveen Sangha vendió la ketamina al asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, y el amigo Erik Fleming.

Por el momento, cinco personas fueron acusadas formalmente por la muerte de Perry:

Jasveen Sangha, traficante principal

Salvador Plasencia, médico que suministró ketamina ilegalmente

Mark Chavez, colaborador de Salvador Plasencia

Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry

Erik Fleming, amigo de Matthew Perry