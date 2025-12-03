Salvador Plasencia, el médico que le suministró ketamina a Matthew Perry días antes de su muerte, estará en prisión por un largo tiempo.

Este miércoles 3 de diciembre, el médico de Matthew Perry, quien murió el 28 de octubre de 2023, fue sentenciado a 30 meses en prisión federal.

De acuerdo con el portal El País, la sentencia es menor a lo que originalmente solicitó la Fiscalía, quien pidió tres años.

Aunado a esto, también deberá pagar una multa de 5.600 dólares, poco más de 102 mil pesos.

Cabe mencionar que Salvador Plasencia, antes de saber que pasará los próximos dos años y 6 meses en presión, perdió su licencia médica y la clínica en donde ejercía.

Doctor de Matthew Perry se disculpa con la familia del actor

Salvador Plasencia, uno de los cinco imputados por causar la muerte de Matthew Perry, se disculpó con la familia del actor cuya fama se desbordó tras su participación en la exitosa serie Friends.

Matthew Perry (Agencia México / Agencia México)

Según informa Variety, antes de ser leída la sentencia por el tribunal federal de Los Ángeles, el médico de Matthew Perry admitió haber violado el juramento que hizo de cuidar al actor.

“Le fallé al Sr. Perry. Le fallé a su familia. Debería haberlo protegido”, dijo para posteriormente disculparse.

En junio de este 2025, Salvador Plasencia, de edad desconocida, se declaró culpable de suministrar ketamina a Matthew Perry sin un propósito médico legítimo en las semanas previas a su fallecimiento.

El médico admitió haberle dado 20 frascos de ketamina al actor y a su asistente personal Kenneth Iwamasa, entre el 30 de septiembre de 2023 y el 12 de octubre de 2023.

Días antes de que el actor de Friends muriera por ahogamiento y complicaciones derivadas de los efectos de la ketamina.