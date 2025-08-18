Se suma un culpable más al caso Matthew Perry, quien murió a los 54 años de edad el pasado el 28 de octubre de 2023.

Con esta declaración, son 5 personas las que se han declarado culpables de la muerte de Matthew Perry:

Jasveen Sangha, la Reina de la Ketamina Salvador Plasencia, médico que suministró ketamina ilegalmente Mark Chavez, colaborador de Salvador Plasencia Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry Erik Fleming, amigo de Matthew Perry

Matthew Perry (@mattyperry4 / Instagram)

Nota en desarrollo. En breve más información...