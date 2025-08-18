Se suma un culpable más al caso Matthew Perry, quien murió a los 54 años de edad el pasado el 28 de octubre de 2023.
Con esta declaración, son 5 personas las que se han declarado culpables de la muerte de Matthew Perry:
- Jasveen Sangha, la Reina de la Ketamina
- Salvador Plasencia, médico que suministró ketamina ilegalmente
- Mark Chavez, colaborador de Salvador Plasencia
- Kenneth Iwamasa, asistente de Matthew Perry
- Erik Fleming, amigo de Matthew Perry
Nota en desarrollo. En breve más información...