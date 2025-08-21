Jessica Marmolejo, la stylist de Galilea Montijo, reveló cómo es trabajar con la conductora con un video en TikTok.

Muchos se han preguntado cómo es trabajar con Galilea Montijo -de 52 años de edad- y la duda quedó resulta gracias a la stylist que la hace lucir como la reina que es.

Así es trabajar con Galilea Montijo según su stylist, Jessica Marmolejo

Galilea Montijo ha lucido espectacular en las galas de La Casa de los Famosos México 2025 y todo gracias a la ayuda de su stylist, Jessica Marmolejo.

La confianza entre Galilea Montijo y Jessica Marmolejo es tal, que grabaron un video para mostrar su dinámica de trabajo.

“Cuando me preguntan cómo es la patrona en el jale”, escribió Jessica Marmolejo en su video de TikTok.

En el video se ve a Galilea Montijo bromeando y bailando, además de sacar sus “pasos prohibidos” con sus otros colaboradores.

Galilea Montijo ‘pone el ambiente’ con su equipo de trabajo y se nota que el ambiente laboral es divertido, además de ameno.

Diversos amigos de Galilea Montijo han descrito a la conductora como amable y generosa, lo cual quedó comprobado con el video de Jessica Marmolejo.

“Todos los que han trabajado con Galilea mencionan que es una dulzura de persona”, fue uno de los comentarios en TikTok.

Galilea Montijo usó un vestido blanco en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram @galileamontijo / Instagram @galileamontijo)

Galilea Montijo cambió de Stylist y la ven más jovial en La Casa de los Famosos México

Durante las dos primeras temporadas, Galilea Montijo lucía looks del stylist, Aldo Rendón y el público solía criticar sus looks.

En esta nueva temporada, Galilea Montijo cambió de stylist y ha recibido varios halagos por sus atuendos joviales y ‘frescos’.

“Que guapa se ve Galilea, se no nota que no envejece”, “Galilea luce espectacular” y “Me encantan sus outfits” fueron algunos de los halagos para Galilea Montijo.

Galilea Montijo ha sido halagada por sus outfits en las galas y aseguran que tiene un estilo que la hace ver más joven.