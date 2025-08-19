En pleno programa en vivo, Galilea Montijo -de 52 años de edad- taclea a Raúl Araiza luego de que se burló que sus errores en Hoy se vuelven virales.

Galilea Montijo no soportó la burla de Raúl Araiza -de 60 años de edad- y un video de YouTube muestra como se defendió tras tratar de justificar los errores que ha tenido en Hoy.

Galilea Montijo le dice a Raúl Araiza que “hay niveles” al recordar el error que tuvo en Hoy

Por motivo de los 27 años del programa Hoy, los conductores han recordado varios momentos que han vivido a lo largo de la emisión.

Galilea Montijo (Tomada de video )

Sin embargo, no todos han sido muy agradables y es que los conductores de Hoy han quedado exhibidos por los errores que han tenido en vivo.

Tal y como le pasó a Galilea Montijo hace dos años cuando tuvo un error mientras se encontraba entrevistando a Jesse and Joy.

Pero al recordar su error, Galilea Montijo no aguantó las burlas de Raúl Araiza y terminó tacleándolo en pleno programa en vivo.

Además le recordó que “hay niveles” luego de que Raúl Araiza puntualizó que los errores de Galilea Montijo se vuelven virales.

Y es que Galilea Montijo le señaló a Raúl Araiza que ellas se equivocan menos en el programa Hoy.

“Me dice el Negro ‘ustedes que se la viven fregando que nosotros, ustedes dicen muchas pendejadas también’, le dije nosotras decimos de vez en cuando, ustedes diario” Galilea Montijo

Sin embargo, Raúl Araiza destacó que a diferencia de ellos los errores de Galilea Montijo se convierten en virales.

“La digo a Gali, pero la que tú dices se vuelve mundial” Raúl Araiza

A lo que Galilea Montijo le dejó en claro a Raúl Araiza que “hay niveles”.

“Porque si hay niveles” Galilea Montijo

¿Cuál fue el error de Galilea Montijo por el que terminó tacleando a Raúl Araiza por sus burlas?

Desde que Paul Stanley presentó el momento, Galilea Montijo mostró su incomodidad al tener que recordar su error en plena entrevista con Jesse and Joy.

“Hay cállate, que vergüenza con Jesse and Joy, que pena. Perdónenme, amigos míos que los amo” Galilea Montijo

Y es que en plena entrevista con Jesse and Joy, Galilea Montijo quiso recordar su disco, pero señaló que se llamaba ‘Chicles’.

Aunque Jesse and Joy no la corrigieron en la entrevista Galilea Montijo se dio cuenta que el disco se llamaba ‘Clichés’.

Una muy apenada Galilea Montijo de inmediato se disculpó, pero Jesse and Joy se tomaron con humor esta situación.

Al recordar este error, Galilea Montijo se disculpó y aseguró que eso pasa cuando se encuentra muy cansada.

“De verdad una disculpita y toda la gente eso pasa cuando estoy cansada, lo de Roma porque no alcancé a leer” Galilea Montijo

Tras disculparse, Galilea Montijo no dudo en pararse para ir a taclear a Raúl Araiza por la burla que le hizo.