Cindy Crawford comparte un mensaje en Instagram a casi un mes de la muerte de su hijo Presley Gerber.

Estamos más allá del corazón roto por perder a nuestro querido hijo y hermano Cindy Crawford

Kaia Gerber, hermana de Presley Gerber, compartió un mensaje de despedida junto a fotos y videos de su infancia.

Cindy Crawford rompe el silencio a un mes de la muerte de su hijo Presley Gerber

El domingo 18 de octubre, Cindy Crawford compartió un mensaje de despedida ´para su hijo Presley Gerber, quien murió el 20 de septiembre de 2020 dentro de una clínica de rehabilitación.

Cindy Crawford expresó que ella y su familia ‘tienen el corazón’ roto por la muerte de Presley Gerber, pero también agradece haber convivido con él durante 27 años.

Cindy Crawford

Cindy Crawford comparte mensaje para su hijo Presley Gerber (Instagram/@cindycrawford)

La modelo mencionó que Presley Gerber era una persona ‘dulce’ y a quien amará para siempre.

Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad. Cindy Crawford

Cindy Crawford agradeció las muestras de cariño tras la muerte de su hijo y cerró su mensaje con una frase de cariño para Presley Gerber: “Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia”.

Hermana de Presley Gerber lo recuerda con un video en Instagram

Kaia Gerber también compartió un mensaje de despedida para su hermana Presley Gerber y compartió un largo comunicado junto a un video de su infancia.

No tengo palabras. Y tal vez la pequeña misericordia sea que no las necesitábamos todo este tiempo. Las palabras fallan, las palabras restan, las palabras resumen y las palabras siempre carecen de verdad. Y qué ingenua fui al creer que el lenguaje podría trascender el dolor. Kaia Gerber

La hija de Cindy Crawford se mostró conmovida y mencionó que la muerte de su hermana ha sido una situación indescriptible

Kaia Gerber expresó que estaba feliz de haber sido su hermana y que desde que nación “se aferró a él”.

La hermana de Presley Gerber expresó que lo volvería a elegir y tras su partida está sumida en un inmenso dolor: “Nací amándote, moriré amándote, nunca hubo nada más”.

Kaia Gerber menciona que acepta la muerte de Presley Gerber, pero el proceso es duro y lo llamó “único amor verdadero de su vida”.

La modelo compartió un video y fotos de su infancia junto a Presley Gerber junto a un poema de la escritora Marie Howe y el cual estaba dedicado a su hermano, quien murió de sida en 1997.