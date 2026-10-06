Cindy Crawford exigió un informe detallado tras la muerte de Presley Gerber, pues considera emprender acciones legales contra la clínica de rehabilitación donde se encontró muerto a su hijo.

El portal RadarOnline asegura que Cindy Crawford y su esposo solicitaron un informe completo tras la muerte de su hijo Presley Gerber, ocurrida en un centro de rehabilitación el pasado 20 de septiembre.

Cindy Crawford busca respuestas tras la muerte de su hijo Presley Gerber

Rande Gerber y Cindy Crawford busca que la clínica de rehabilitación Resolutions Living comparta un informe desde que Presley Gerber ingresó al lugar hasta el día de su muerte.

Cindy Crawford quiere saber por qué su hijo estaba solo en la clínica, ya que Presley Gerber presentaba problemas de adicción y salud mental.

Presley Walker Gerber muere a los 27 años, hijo de Cindy Crawford (Joel C Ryan/Invision/AP, File / AP Photo/Joel C Ryan)

Presley Gerber murió horas después de haber ingresado al centro de rehabilitación; el día de los hechos, la policía recibió un reporte por posible sobredosis.

Gerber Presley llegó a Resolutions Living el sábado 19 de septiembre y presuntamente seguía bajo los efectos de las drogas, pero aún así fue ingresado al lugar.

Hijo de Cindy Crawford fue llevado a la clínica de rehabilitación por su asesor de sobriedad

Presley Geber fue trasladado al centro de rehabilitación por un asesor de sobriedad, por lo que Cindy Crawford y su esposo han cuestionado su participación en la muerte de su hijo.

En marzo de 2026, Presley Gerber fue ingresado en un clínica de rehabilitación en Cancún, donde se sometió a un tratamiento experimental con ibogaína, un compuesto natural con efectos alucinógenos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de muerte del hijo de Cindy Crawford, pero teorías apuntan a que sufrió una sobredosis que lo llevó a padecer un paro cardíaco.