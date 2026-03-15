Chuy Almada vs Alberto Del Rio: pelea desata caos en careo del Ring Royale

Durante la ceremonia de pesaje del Ring Royale, Chuy Almada y Alberto Del Rio generan tremando caos; sus equipos de trabajo se ven obligados a intervenir.

Las provocaciones de Chuy Almada y Alberto Del Rio durante su careo del Ring Royale terminaron en golpes y empujones.

Chuy Almada y Alberto Del Rio desatan caos en careo de Ring Royale

El enfrentamiento entre Chuy Almada y Alberto Del Rio es uno de los programados dentro del Ring Royale, evento de boxeo en Monterrey organizado por Poncho de Nigris.

Sin embargo, tal parece que la rivalidad entre Chuy Almada y Alberto Del Rio va más allá y previo a su combate generaron una trifulca.

A Chuy Almada y Alberto Del Rio no les importó estar frente a la prensa y fanáticos y en plena fotografía frente a frente se encararon.

Tanto Chuy Almada como Alberto Del Rio lanzaron insultos y gestos desafiantes a su rival.

La tensión entre Chuy Almada y Alberto Del Rio era evidente y rápidamente el momento escaló a empujones y golpes.

Los respectivos equipos de Chuy Almada y Alberto Del Rio también participaron en los empujones, lo que provocó un gran caos.

La seguridad del evento tuvo que intervenir para separar a Alberto del Río y Chuy Almada y tratar de detener la situación.

La pelea de Chuy Almada y Alberto Del Rio es una de las más esperadas del Ring Royale

Los videos del altercado entre Chuy Almada y Alberto Del Rio de inmediato se viralizaron en las redes sociales y generaron miles de comentarios.

Desde que se anunció el combate entre Chuy Almada y Alberto Del Rio, han mantenido un constante enfrentamiento a través de las redes sociales.

Es por ello por lo que su pelea ha generado gran expectación por lo que se pueda ver en el ring y es que se espera que sea uno de los duelos más intensos del Ring Royale.

Chuy Almada y Alberto Del Rio cumplieron con el tonelaje pactado sin problemas.

La pelea de Chuy Almada y Alberto Del Rio se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, dentro del evento Ring Royale .