A su joven edad, Christian Nodal reveló durante una entrevista que sufre las secuelas de 4 accidentes automovilísticos.

De acuerdo con Christian Nodal -de 26 años de edad- lo primero que hace en día normal de su vida es recibir masajes para sobre llevar las molestias.

Christian Nodal sufre secuelas de 4 accidentes automovilísticos

Durante una entrevista para Hoy con Paul Stanley -de 39 años de edad- Christian Nodal contó que sufre las secuelas de 4 accidentes automovilísticos.

De acuerdo con Christian Nodal, estos accidentes le provocaron “problemas en la pierna, la espalda alta y la espalda baja”.

Por lo que cada mañana, lo primero que haría el cantante de música regional mexicana es recibir masajes para sobrellevar las molestias.

Christian Nodal no dio más detalles sobre los accidentes de auto que sufrió a su corta edad, pero sí dijo que su carrera también le ha dejado lesiones.

“Me he caído, me he torcido el pie en conciertos”, contó Christian Nodal antes de revelar sus múltiples pasatiempos, los cuales implican:

Pintar

Ver películas

Ir al gimnasio

Tocar la guitarra

Cocinar

Christian Nodal habló de su salud mental

Además de hablar sobre sus problemas de salud física y el tratamiento que sigue desde hace algún tiempo, Christian Nodal habló sobre su salud mental.

Y es que Christian Nodal admitió estar tomando terapia psicoanalista desde hace alrededor de 3 años, lo que lo ha ayudado a sobrellevar muchos de sus problemas.

Sin embargo, esto no bastaría para animar a Christian Nodal, quien adelantó que su nuevo álbum tiene música muy dolida y colaboraciones con artistas como:

Netón Vega, de 23 años de edad

Tito Double P, de 27 años de edad

A lo que cabe recordar, Christian Nodal estrenó el pasado jueves 22 de mayo de 2025 su nuevo álbum ¿Quién + como yo?