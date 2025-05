Christian Nodal dice que siempre se quiso casar y por eso era tan noviero

Christian Nodal se encuentra promocionando en medios de comunicación su nuevo álbum ¿Quién + como yo? por lo que no se ha salvado de los cuestionamientos alrededor de su matrimonio.

Por lo que Christian Nodal, de 26 años de edad, se sinceró a su paso por el programa Siéntese quien pueda, donde habló de su carrera y su vida de casado.

Christian Nodal no se arrepiente de su matrimonio con Ángela Aguilar, por el contrario, está muy a gusto con su vida de casado.

"Amo el amor, amo que me amen y amo amar, entonces la vida de casado me ha sentado bien"

Christian Nodal asegura que, a pesar de que fue muy noviero en el pasado, toda su vida soñó con casarse.

Lo que explica el porqué ahora esposo de Ángela Aguilar, de 21 años de edad, idealizó formar una familia junto a la novia en turno.

"Cada quien cuenta la experiencia como le fue en la feria, yo me siento muy a gusto. Conozco a mucha gente que le saca la vuelta. Yo siempre me quise casar, formalizar algo lindo. Siempre fui muy noviero y, todas las veces, la intención era llegar lo más lejos posible"

Cabe mencionar que el intérprete de música regional mexicana y su esposa cumplirán su primer año de casados el próximo 24 de julio.

Por su parte, Ángela Aguilar se sentó a platicar con Mariano Osorio, de 55 años de edad, a quien le dijo el motivo por el que seguirá acompañando a Christian Nodal a sus conciertos.

La primera razón es que son esposos y, la segunda, es una de las formas en que Ángela Aguilar y Christian Nodal pueden estar juntos.

Debido a que en los últimos meses ambos se han llenado de compromisos laborales, la pareja no desea que su falta de tiempo libre desgaste la relación.

"Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entoncessi yo no estoy en sus shows, no lo veo"